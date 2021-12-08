Европа выделила деньги на газопровод для поставок азербайджанского газа в Болгарию

Европейский инвестиционный банк выделил третий транш на строительство интерконнектора Болгария – Греция (IGB), по которому в том числе будет поставляться азербайджанский газ в Болгарию, сообщает Natural Gas World.

Согласно информации, третий транш в размере 30 миллионов евро выделен после проверки банком хода реализации газопроводного проекта. Сообщается, что общий объем кредита EIB для строительства интерконнектора составит 110 миллионов евро.

В рамках строительства 182-километрового соединительного газопровода Греция – Болгария уже выполнено 96% сварочных работ, соединено 140 километров труб.

В IGB газ будет поступать из Трансадриатического газопровода, который призван поставлять азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз-2" на европейские рынки.