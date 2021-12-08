В США рекордный за 40 лет рост цен: американцы обеспокоены

Инфляция в США, по предварительным данным, вырастет до 6,8 процента. 10 декабря будет опубликована официальная статистика за ноябрь. Это может стать рекордно высоким показателем за 40 лет, со времен 1980-х годов, когда президентом был Рональд Рейган, пишет Bloomberg.

Высокие цены сыграли на руку бизнесу в США, который демонстрирует самую высокую рентабельность с 1950-х годов. Однако резкий рост цен напугал американцев, пишет издание.

Год назад экономисты прогнозировали инфляцию на уровне двух процентов на 2021 год. Сначала пандемия привела к снижению цен и все ожидали восстановления. Первый намек на то, что инфляция вот-вот ускорится, появился в феврале. Нехватка материалов и рабочих начала угрожать цепочкам поставок.

В ноябре каждый четвертый респондент опроса Мичиганского университета заявил, что инфляция снизила их уровень жизни вдвое по сравнению с уровнем шести месяцев назад.