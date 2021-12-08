Британский суд решит завтра, экстрадировать Ассанжа в США или нет
Апелляционный суд Англии и Уэльса 10 декабря вынесет решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщается на сайте суда.
Согласно сообщению, о решении суда по делу «правительство США против Ассанжа» станет известно в пятницу в 10:15 (в 14:15 по бакинскому времени).
В январе 2021 года Вестминстерский магистратский суд отказал США в выдаче Ассанжа. Суд мотивировал свое решение опасениями за психическое здоровье осужденного. Позже Министерство юстиции США подало апелляцию на данное решение, настаивая на экстрадиции основателя WikiLeaks. Сейчас Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш. В США против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Минюст США обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором этой организации Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти Соединенных Штатов объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам.