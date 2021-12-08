Британский суд решит завтра, экстрадировать Ассанжа в США или нет

Апелляционный суд Англии и Уэльса 10 декабря вынесет решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно сообщению, о решении суда по делу «правительство США против Ассанжа» станет известно в пятницу в 10:15 (в 14:15 по бакинскому времени).