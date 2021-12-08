В Сиязани прощаются с погибшим на границе солдатом Асифом Алиевым
В Сиязани в селе Зарат проходит церемония прощания с погибшим в Кельбаджарском районе в результате очередной провокации армянских вооруженных сил военнослужащим азербайджанской армии Асифом Алиевым.
АПА сообщает, что в церемонии прощания принимают участие родственники погибшего, военные, представители исполнительной власти района и общественности.
Асиф Алиев был единственным сыном в семье. До окончания военной службы ему оставалось 20 дней.
Асиф Алиев принимал участие в Отечественной войне, награжден медалью "За освобождение Кельбаджара". Отец погибшего солдата, Адиль Алиев, ветеран первой карабахской войны.