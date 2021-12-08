Самое дорогое лекарство в мире зарегистрировали в России
Минздрав РФ зарегистрировал в России препарат «Золгенсма», сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.
Производитель лекарства – швейцарская фармацевтическая компания Novartis – подал документы на регистрацию в июле 2020 года.
«Золгенсма» применяется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Этот препарат считается самым дорогим в мире. Один его укол стоит больше двух миллионов долларов. Лекарство вводят в организм однократно.