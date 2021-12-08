В ВОЗ заявили, что в Азербайджане «омикрон» пока не выявлен
Руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи заявила, что случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19 в стране не зафиксировано.
Также Харманджи подчеркнула необходимость вакцинации людей, особенно тех, кто состоит в группе риска.
«Омикрон» обнаружили в ЮАР в ноябре 2021 года. По оценкам специалистов, этот вариант COVID-19 имеет 32 мутации. При этом в ВОЗ сообщили, что не зарегистрировали ни одной смерти от нового штамма.