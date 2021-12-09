Переданных Азербайджаном армянских военных арестовали

Правоохранительные органы Армении задержали пять из десяти переданных Азербайджаном военнослужащих, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета страны Вардана Тадевосяна.

"В настоящее время задержаны пятеро военных в рамках уголовного дела по факту нарушения правил несения военной службы и боевого дежурства, что привело к тяжким последствиям", - сказал Тадевосян.

По его словам, в суд представлены ходатайства об аресте военных.