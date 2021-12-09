Джейхун Наджафов, собкор 9 декабря 2021, 22:57

Cтремительный рост мировых цен на природный газ, привел к значительному удорожанию минеральных удобрений, используемых в сельском хозяйстве. Как отмечают специалисты Европейской ассоциации производителей удобрений, доля природного газа в приготовлении главных компонентов удобрений – аммиака и карбамида, может достигать в себестоимости удобрений 70-80 процентов. В целом Азербайджан был готов к такому развитию событий. В 2019 году, в комплексе Сумгаитского химического промышленного парка, был запущен карбамидный завод SOCAR Carbamide Plant. Предприятие, рассчитанное на ежегодное производство 650.000 тонн азотных удобрений, оснащено современным оборудованием и работает на технологиях датской компании Haldor Topsoe и голландской Stamicarbon.

Предполагалось, что уже в нынешнем году продукция Carbamide Plant покроет большую часть внутренних потребностей и освободит сельское хозяйство Азербайджана от импорта удобрений. К сожалению, объем импорта хоть и сократился в два раза, но для бюджета страны по-прежнему остается ощутимым бременем. Так за январь-октябрь 2021 года в страну было ввезено из-за рубежа 116.000 тонн удобрений на сумму 39,5 миллионов долларов, что в стоимостном выражении на 54,8% меньше, чем в прошлом году. Как рассказал haqqin.az депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов, цифры импорта удобрений покрыты завесой тайны и корпоративных секретов, которые он пытается раскрыть уже два года. По словам депутата, качество большинства импортных удобрений, как правило, очень низкое, и это наносит ощутимый вред азербайджанскому фермерскому хозяйству, негативно влияя как на производительность, так и на качество сельхозпродукции.

«До сих пор так и не удалось выяснить, в каких именно странах и какие компании производят эти удобрения, - говорит Вахид Ахмедов. - Судя по всему, определенный круг структур, которые завозят их в страну, намеренно утаивают эту информацию, преследую корыстные интересы…» По словам депутата Милли Меджлиса, полностью отказаться от импорта удобрений пока невозможно – их перечень довольно широк, и не все виды удобрений производят на заводе Carbamide Plant в Сумгаите. Вот почему основной проблемой остается проникновение на азербайджанский рынок низкокачественно импортной продукции, наносящей ущерб отечественному сельскому хозяйству. «Все импортные удобрения должны проходить в лаборатории фундаментальную проверку на качество и соответствие международным стандартам и только потом допускаться к использованию, - считает депутат. – Но на сегодняшний день этот процесс в значительной степени формализован, а потому неэффективен…» По мнению другого депутата, Вюгара Байрамлы, в 2020 году объем мирового производства удобрений сократился из-за пандемии ковида, а в нынешнем - в связи с дефицитом газа в ЕС. В частности, в прошлом году европейцы сократили производство удобрений на 40 процентов, что, в конечном счете, привело мировой рынок к 70-процентному росту цен на эту продукцию.