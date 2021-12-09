Раскрыто еще одно коварство коронавируса

Израильское издание «Детали» пишет, что данные выглядят пугающе. Согласно им, коронавирус способен «прятаться» в жировой ткани: поражать жировые и иммунные клетки в ней и вызывать тем самым цитоксиновый шторм.

Группа ученых из Стэнфордского университета в США обнародовала первые выводы исследования, проливающего свет на то, почему COVID-19 так опасен для людей с избыточной массой тела.

Руководители исследования - доктор Трейси Маклафлин и доктор Кэтрин Блиш, с медицинского факультета Стэнфордского университета, рассказали изданию The New York Times о том, как пришли к своим выводам.

Вместе с коллегами они провели эксперименты, чтобы выяснить, может ли жировая ткань, удаленная у пациентов при различных операциях, «заразиться» коронавирусом. Они также отслеживали, как реагируют на COVID-19 различные типы клеток.

Ученые обнаружили, что сами жировые клетки могут инфицироваться, но при этом не сильно воспаляются. Однако некоторые иммунные клетки в жировой ткани - макрофаги - также могут «заражаться» коронавирусом, и у них развивается устойчивый воспалительный ответ.

Исследовательская группа также получила жировую ткань из тел европейских пациентов, умерших от COVID-19, - и обнаружила коронавирус во внутреннем жире, накопившемся возле различных органов.

Коронавирус, похоже, способен уклоняться от иммунной защиты жировых отложений, которая неспособна эффективно c ним бороться, делают вывод ученые. «Это вполне может способствовать серьезному заболеванию», - сказала доктор Блиш.

Коронавирус может «прятаться» в жире, размножаться и вызывать деструктивный ответ иммунной системы, подтверждает доктор Дэвид Касс, профессор кардиологии Университета Джонса Хопкинса.