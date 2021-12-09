Ильгар Гусейнов, собкор 9 декабря 2021, 23:17

На прошлой неделе haqqin.az опубликовал комментарий главы Центра исследования экономических ресурсов Руслана Атакишиева, по мнению которого изменения в Налоговый кодекс, внесенные депутатами Милли Меджлиса, могут привести к снижению цен только в супермаркетах, где покупка и продажа сельскохозяйственных товаров проходит через систему налогообложения. Если следовать логике эксперта, то снижение цен на рынках, ярмарках, в торговых точках по продаже фруктов-овощей, которые не охвачены полностью системой налогообложения, не предвидится. Так ли это? Новые поправки подразумевают введение НДС на всю цепочку поставок фруктов и овощей. Не исключено, что в какой-то степени это облегчит жизнь крупным сетям супермаркетов. Рынок ритейла все еще в тени Основная проблема сферы, с которой сталкивается ритейл, заключается в обилии мелких частников-теневиков, уклоняющихся от уплаты налогов. В отличии от крупных сетей, уличным торговцам не надо оплачивать аренду помещений, коммунальные и транспортные расходы… И, как следствие, работающие «по-белому» крупные супермаркеты безнадежно проигрывают теневикам - одни и те же овощи и фрукты в мелком ларьке можно купить на 15–20 процентов дешевле, чем в маркете. Некоторые эксперты ошибочно связывают этот разброс в цене с тем, что, дескать, мелкие торговцы закупают сельхозпродукцию напрямую у фермеров, а крупные сетевики у оптовиков – только в «Мейвели».

Но, во-первых, крупные сети также закупают товар у фермеров, хотя это и сопряжено с определенным риском. Дело в том, что фермер далеко не всегда гарантирует качество товара, на котором настаивают крупные сети, тогда как в «Мейвели» продаются уже отсортированные и откалиброванные овощи и фрукты. Другая проблема – ненадёжность поставок: фермер не всегда может предложить оптовикам необходимое количество того или иного товара, тем более, одного и того же качества. Что же касается «Мейвели», то они в массовом порядке скупают продукцию у местных производителей, тщательно сортируют её по качеству, после чего перепродают со своей наценкой. Таким образом, крупным ритейлерам легче напрямую обращаться в «Мейвели», поскольку здесь им гарантирован любой объем качественного товара. Словом, желающих «играть в рулетку» с фермерами и пересортировывать их продукцию, немного. Но сельхозпродукция – лишь одна из проблем азербайджанского ритейла, вскрытая публикацией haqqin.az. На самом деле, их десятки, хотя все они, так или иначе, упираются в неравную конкуренцию крупных сетевиков с мелкими теневиками. Магазинчик в частном дворе зарабатывает больше супермаркета По закону, любое физическое лицо, решившее заняться ритейлом, должно установить в магазине фискальный регистратор, то есть, кассовый аппарат, который будет фиксировать каждую покупку. Но, как выясняется, установка таких регистраторов затягивается порой на долгий срок, от чего страдают и госказна, и крупные сети.

В целом, налоговое бремя и социальные выплаты, которые лежат на плечах крупных супермаркетов, составляют 4-5 процента от общего оборота. Понятно, что маленькие магазины, которые избавили себя от таких ощутимых расходов и, вдобавок, не платят налоги, могут себе позволить продавать товар значительно дешевле, отбивая тем самым клиентуру у «крупняков», и наращивая собственный оборот. Да, мелкие магазины действительно не могут конкурировать с супермаркетами по ассортименту товаров. Но они к этому и не стремятся, поскольку делают упор на продажу продуктов первой необходимости. А эти товары, между прочим, составляют порядка 80 процентов оборота всего ритейла! Вот, где начинаются реальные убытки крупных сетей! Азербайджанский парадокс: супермаркеты работают в убыток По факту, в сфере ритейла в Азербайджане нарушено основное правило рыночной экономики, требующее для здоровой конкуренции создание абсолютно равных условий для всех ритейлеров. К сожалению, в нашей стране эта сфера застряла на стадии становления. Вот и выходит, что, вопреки расхожим представлениям о том, что крупные торговые сети в Азербайджане буквально гребут деньги лопатами, они на самом деле зачастую работают себе в убыток.

Для примера стоит отметить, что прибыльность ритейла в экономически развитых странах составляет 25 процентов, тогда как в Азербайджане она едва достигает пятнадцати. Другими словами, с каждых ста манатов оборота крупная сеть зарабатывает 15 манатов. И именно из этих денег выплачиваются налоги, покрывается аренда помещений, зарплаты персонала, коммунальные расходы и т.д. В результате все крупные сети супермаркетов в Азербайджане работают в минус, теряя примерно по 2 процента ежемесячно. Недавно всю страну поразила новость о том, что крупнейшая в республике сеть BRAVO, оказывается, работает с убытками. Но ведь аналогичную проблему испытывают все крупные риелторы, работающие «по-белому». Поскольку при маржинальности в 10-15 процентов, разговоры о возможных прибылях звучат, как издевка. Столь низкая маржинальность азербайджанского ритейла имеет исторические корни: после развала СССР, когда в нашей стране наблюдалась тотальная бедность, обусловившая низкую покупательную способность населения, торговали только «по-черному», что же касается налогов, то их не платили вообще. В принципе, этот подход можно было бы назвать традиционно азербайджанским, если бы это не звучало так несправедливо и даже оскорбительно в отношении страны, создавшей эффективную экономику и ультрасовременную оборонную промышленность, блистательно выигравшей войну, поднявший уровень жизни своего народа… Только полная прозрачность рынка ритейла может привести к тому, что прибыльность крупных торговых сетей увеличится и дойдет до среднемировых. Ну, а пока все они являются заложниками, которые не могут позволить себе даже поднять цену на несколько гапиков, поскольку и без того безнадежно проигрывают мелким игрокам, даже не думающим о налогах. Если взглянуть на общую картину рынка ритейла в Азербайджане, то это, увы, далеко не «картина маслом». Доля крупных сетей на рынке составляет лишь 30 процентов, остальные 70% - мелкие игроки, подавляющее большинство которых налоги не платит. Несколько иная картина в Баку, где соотношение крупных сетей и мелких частников примерно одинаковое. Хотя в развитых странах этот показатель составляет 80 процентов в пользу крупных сетей. Кто виноват в росте цен? В последнее время в Азербайджане наблюдается резкий рост цен на товары. Эту проблему, в частности, затронул на последнем заседании Милли Меджлиса премьер-министр Али Асадов, отметивший, что правительство будет принимать в этой связи, так называемые, «сдерживающие» меры.

Когда в этом обвиняют ритейл, крупные игроки заверяют общественность, что изменений в маржинальности их работы нет, и цены на товары они не повышали. Значительный рост цен на продукты питания наблюдается сегодня во всем мире и имеет вполне объективные причины: из-за пандемии коронавируса, мировая экономика, возможно, впервые в истории человечества, столкнулась с ситуацией, когда спрос очевиден, а предложение на рынке - отсутствует. Как известно, во время пандемии, многие производства были остановлены. Со смягчением карантинных мер начал восстанавливаться спрос, чего не скажешь о темпах предложений: для перезапуска производства, способного удовлетворить потребительский спрос, необходимо время и немалые средства. Представители ритейла уверены, что цены на товары опустятся лишь тогда, когда полностью восстановится производство и сбалансируется соотношение спроса и предложения. Отметим, что крупные сети оказались сегодня в очень сложной ситуации, когда маржинальность остается прежней, а расходы, включая фонд заработной платы, возросли. По разным подсчетам, период стабилизации может занять несколько лет. В это непростое время ритейл рассчитывает на помощь государства, в частности, на предоставление ему временных налоговых льгот. Проблема «Сядяряка» Есть и другая проблема ритейла, которая связана с крупным рынком «Сядяряк». Товары, составляющие около 10 процентов продаж крупных сетей, невозможно найти нигде, кроме как в «Сядяряке». Но вот беда - на этом рынке не выдают накладные на товар. А это значит, что ритейлеры не смогут в случае чего предоставить их в налоговые органы. Чтобы купить товар на «Сядяряке» крупным супермаркетам предлагают оплатить за него НДС. Но в таком случае в супермаркетах этот товар будет стоить на 18 процентов дороже, чем на «Сядяряке».