Похищенных в Судане турецких граждан освободили

В Судане в результате спецоперации освобождены двое похищенных турецких граждан – инженер и административный служащий одной из компаний, действующих в регионе Дарфур.

Anadolu со ссылкой на диписточники сообщает, что два гражданина Турции и один суданец были похищены накануне вечером, когда сотрудники турецкой компании возвращались домой. Злоумышленники остановили автомобиль и увезли их в неизвестном направлении.

Водителя – гражданина Судана – избили и вскоре освободили. По его словам, похитители не требовали выкупа и не проявляли неприязни к туркам.