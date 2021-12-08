Улицу перед посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне переименовали в честь Джемаля Хашкаджи

Улица перед посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне будет переименована в честь саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи, убитого в 2018 году в консульстве королевства в Стамбуле.

Соответствующее решение было единогласно принято Городским советом Вашингтона. Отныне Нью-Хэмпшир-авеню будет носить название Джемаль Хашкаджи-роуд. Церемония, посвященная переименованию улицы, состоится в январе.

Известный саудовский журналист Джемаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Первоначально королевство отвергало обвинения, однако затем было вынуждено признать, что речь идет о спланированном убийстве.