Байден позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Президент США Джо Байден позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила корреспондент CNN в своем Twitter-аккаунте.
President Biden’s secure call with Ukrainian President Zelensky began at 1:34 PM ET, per the White House— Jennifer Hansler (@jmhansler) December 9, 2021
«Защищенный разговор президента Байдена с президентом Украины Зеленским начался в 13:34 по времени восточного побережья (20:34 по киевскому времени - ред.) согласно Белому дому», — говорится в ее сообщении, которое цитирует «Аргументы и Факты Украина».
Фотограф издания New York Times опубликовал в Twitter фото Байдена во время разговора с Зеленским. На фото видно, что в Овальном кабинете присутствует советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что разговор Зеленского и Байдена длился 1,5 часа.
.@potus talks with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine from the Oval Office, to discuss Russia’s military build-up on Ukraine’s borders. pic.twitter.com/r8MmfXeiHW— Doug Mills (@dougmillsnyt) December 9, 2021
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с Джо Байденом обсудил его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, вопрос урегулирования конфликта в Донбассе и реформы на Украине.
«Завершил полуторачасовой разговор с президентом США. Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине», - написал Зеленский в своем Twitter.