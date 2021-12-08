Байден позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

Президент США Джо Байден позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила корреспондент CNN в своем Twitter-аккаунте.

«Защищенный разговор президента Байдена с президентом Украины Зеленским начался в 13:34 по времени восточного побережья (20:34 по киевскому времени - ред.) согласно Белому дому», — говорится в ее сообщении, которое цитирует «Аргументы и Факты Украина».

Фотограф издания New York Times опубликовал в Twitter фото Байдена во время разговора с Зеленским. На фото видно, что в Овальном кабинете присутствует советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что разговор Зеленского и Байдена длился 1,5 часа.