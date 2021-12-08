В Госдепе уверяют, что никаких уступок России Байден не делал

Президент США Джо Байден не заключал никаких соглашений и не делал никаких уступок России в отношении Украины, заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Абсолютно никаких сделок не заключалось, не было никаких уступок и подобных обсуждений", – сказал Прайс, отвечая на соответствующий вопрос.

Прайс отметил, что США не обсуждают с Россией вопрос о границах Украины и путях ее развития, этот вопрос не поднимался и во время переговоров Байдена и президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что "мы не обсуждаем ничего по Украине без Украины", сообщает ТАСС.

Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины.