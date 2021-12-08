Эйнулла Фатуллаев 00:58

Плотный рабочий график председателя Государственного Таможенного Комитета Азербайджана оставался единственной помехой для нашей долгожданной беседы с 48-летним генерал-лейтенантом Сафаром Мехтиевым. Сразу же после назначения на пост главы таможенной службы С.Мехтиев пригласил журналистов, в том числе и меня, и призвал озвучить самые острые и злободневные вопросы, пообещав в своей будущей деятельности быть открытым и прозрачным для всей общественности. Первые же вопросы, прозвучавшие из моих уст в кабинете главы Таможенного Комитета, касались необходимости борьбы с монополизмом, коррупцией и непотизмом. Признаюсь, меня самого поразило это событие - из ряда вон выходящее для стен первосортного кабинета могущественного чиновника. Но С.Мехтиев разрушил прежние стереотипы, сломал неприкасаемый и величественный образ главного таможенника страны. Он более открыт и доступен, чем подавляющее большинство членов азербайджанского правительства... Спустя три года спешу к С.Мехтиеву на беседу, вооруженный самыми злободневными и актуальными вопросами нашей повестки дня. В дороге по обыкновению открываю фейсбук и неожиданно наталкиваюсь на бурные дискуссии злых языков, которые всегда страшнее пистолетов, о строящемся в центре Баку прямо у порога легендарного здания времен таможенного могущества новом административном здании. Вопрос на устах фейсбуковской массовки: зачем тратить столько бюджетных денег на административные здания для раздутого чиновничьего аппарата? Застав Сафара Мехтиева в приемной комитета, начинаю беседу именно с этого злободневного вопроса. Простой в общении, предлагает чашку чая, всячески располагая к искренней беседе. Достаю из портфеля вопросы, над которыми размышлял почти всю ночь, готовясь к важной беседе. Мехтиев весь во внимании… Итак, сегодняшний гость рубрики «Беседы Эйнуллы Фатуллаева» - председатель Государственного Таможенного Комитета генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев.

- Насколько я помню, новое здание у вашего порога строится несколько лет. Почему вновь поднялся ажиотаж вокруг этой набившей оскомину стройки? - Мы несколько раз информировали общественность о начале строительства, а также причинах, побудивших нас приступить к возведению нового административного здания. Старое здание, в котором находится наше ведомство со дня основания, не отвечает сегодняшним потребностям комитета, к тому же, учитывая внедрение в управленческую систему современных информационных технологий. Не забывайте, мы работаем в период ежедневного совершенствования цифровой торговли, управленческой методологии рисков и многофункциональной оперативной деятельности. И в нашей деятельности происходит трансформация на основе требований Всемирной таможенной организации и Всемирной торговой организации. В маленьком ветхом административном здании советского периода довольно сложно обеспечить внедрение цифровых технологий. Это одна сторона проблемы. С другой стороны, в нашем ведомстве на каждом этаже в маленьких пятачках площадью 15-20 кв.м теснятся 5-7 сотрудников. Можете пройтись и посмотреть. Поэтому было принято решение о строительстве нового административного здания за счет нашего фонда внебюджетных средств. Около года продолжаются строительные работы. Видимо, наши успехи и наша деятельность по обеспечению экономической безопасности страны затрагивают чьи-то корыстные интересы. Увы, но мы стали свидетелями нового информационного вброса. Не могу понять, ведь речь идет о строительстве здания, которое принадлежит государству. Это не чья-то собственность. И в этом здании будут работать сотрудники целого ведомства. Что здесь плохого? К нам часто приезжают высокопоставленные гости из ВТО и таможенных служб других стран. В Баку проходят семинары, конференции, круглые столы, посвященные современным вызовам всемирной таможни. В новом здании будут проходить мероприятия мирового значения. Кто и почему пытается найти в этой инициативе негатив? Ведь это же повышает имидж нашей службы, нашей страны среди международных партнеров, не так ли? - Таможенный Комитет – один из немногих органов государственной власти, который подвергается перманентным нападкам, особенно в соцсетях и малотиражках. Перефразируем Маяковского: если так часто зажигаются звезды, значит это кому-то надо. Как вы считаете, носят ли эти нападки организованный характер? Не странно ли, что эти нападки обходят другие фискальные органы? Я еще не видел таких нападок на Налоговую службу… Кто с таким усилием и частотой нападает на Вас и вашу службу? - Вы затронули очень интересный вопрос. И у меня возникают определенные подозрения после таких широкомасштабных нападок. Я задаюсь вопросом: неужели это заказ? Вероятно, да. Для нас интересы государства превыше экономической и финансовой выгоды дельцов и монополистов. Более того, проводимая под руководством президента Ильхама Алиева политика борьбы с теневой экономикой, увеличения прозрачности и усиления борьбы с уходом от налогообложения затрагивает интересы каких-то коррумпированных групп. Но я не отчаиваюсь, ибо дорогу осилит идущий. И мы продолжаем реформирование таможенной системы страны. Да, в нашем ведомстве происходят и негативные явления. Но мы с этим боремся, каждый факт представляется на суд общественности и правоохранительных органов. А что касается клеветнических нападок, то мы не будем бороться с организаторами этих кампаний. Лучшим ответом на это станут наши новые успехи. - После этой прелюдии, рожденной бурными дискуссиями в соцсетях, перейдем к основным концептуальным проблемам. Развитие экономики, как известно, зависит от принятых решений в области фискальной (налоговые и таможенные сборы) и денежно-кредитной политики. Проводимая фискальная политика не должна противоречить монетарной. Как обстоит ситуация в нашей стране? Как проводится исследование этой взаимосвязи? Насколько вы сами убеждены в том, что данная взаимосвязь отражена в экономике страны? - С полной убежденностью скажу вам, что в нашей стране проводится успешная фискальная и монетарная политика, успешно регулируются макроэкономические процессы. Начиная с 2008 года Азербайджану удалось преодолеть несколько сложнейших экономических кризисов, вызванных обвалом мировой финансовой пирамиды, затем резким падением цен на нефть, финансовым кризисом и неблагоприятной ситуацией, вызванной пандемией. Пережитый мировой экономикой шок, безусловно, отразился и на азербайджанской экономике. Давайте говорить о результатах. В результате успешной макроэкономической, а также фискальной и монетарной политики Азербайджану удалось избежать углубления кризиса, более того, выпрямить ситуацию и обеспечить экономический рост, в том числе в ненефтяном секторе. Это большая заслуга президента Ильхама Алиева. Благодаря осуществленным превентивным мерам при проведении денежно-кредитной политики, в том числе регулировании валютного курса, целенаправленной инвестиционной стратегии удалось минимизировать риски в период кульминации кризиса. Большое достижение последних лет – ослабление зависимости от нефти и рост ненефтяного сектора.

- Главный аргумент критиков в адрес Госкомтаможни заключается в проведении жесткой политики таможенных сборов. То есть тяжелый для предпринимателей период пандемии должен был ознаменоваться долгожданной либерализацией. А вместо этого бизнес-класс получил еще большую жесткую фискальную политику. - Интересный вопрос. С 2018 года, со дня моего назначения на пост главы Государственного таможенного комитета не было повышения налогов и пошлин на ввоз товаров в страну. Поднимите статистику и посмотрите. Наоборот, по нашей инициативе было издано около 20 решений об освобождении товаров, фабрикатов или полуфабрикатов от таможенных пошлин или НДС. Я не согласен с оценкой об ужесточении политики. Речь идет лишь об усилении прозрачности, законности, борьбы с теневой экономикой и контрабандой, что обусловило политику ужесточения сборов. Мы установили принцип свободной конкуренции и предоставили всем предпринимателям равные возможности для ввоза продукции на местные рынки. В результате этой политики обеспечено увеличение бюджетных поступлений. Это - не ужесточение. Повторюсь, когда речь идет об ужесточении, подразумевается увеличение налогов и пошлин. Наоборот, обеспечен справедливый и законный ввоз конкурентоспособных товаров в страну. Мы сказали монополиям: нет! Мы развеяли мечту монополиста, который прежде настаивал, что только он будет ввозить определенную продукцию и в одностороннем порядке устанавливать цену на нее. Никто не может обвинить нас в покровительстве контрабанды и поощрении монополизма. Я обращаюсь к предпринимателям, если есть такие факты, то готов встретиться, выслушать и незамедлительно принять меры. Да, мы осуществляем жесткую политику, но во имя защиты интересов предпринимателей. Не более того! - Еще одна обеспокоенность – неудержимый рост цен. Буквально каждый день в стране наблюдается рост цен на продовольственные товары. Эту обеспокоенность в своем недавнем выступлении в парламенте разделил и премьер-министр Али Асадов. По мнению главы правительства, рост цен связан с высокой зависимостью азербайджанской экономики от импорта и ростом цен на продовольственные товары во всем мире. Выход из сложившейся ситуации, которая, по всей видимости, будет усугубляться, в поощрении национального производства и снижении зависимости экономики от импорта. Что делать? - Импортозамещение, особенно продовольственных товаров – главная задача, поставленная президентом перед правительством. Обеспокоенность премьер-министра небеспочвенна. Но мы добились больших успехов в деле наращивания производства в аграрном секторе. К тому же, во многих сферах аграрного производства Азербайджан не только снизил зависимость от импорта, но и начал экспортировать свои товары. Львиную долю ненефтяного сектора занимает именно аграрная продукция в сфере овощеводства и экспорта фруктов. Однако премьер-министр правильно расставил акценты, что импортируемая продукция обуславливает рост инфляции, рост цен и это нарушает экономическую стабильность. До тех пор, пока у нас высокая зависимость от импорта будет сохраняться опасность роста цен на продовольственные товары. На мировых рынках некоторые продовольственные товары подорожали на 30-40%. Но при этом, повторюсь, из года в год Азербайджан снижает зависимость от импорта продовольствия. И это обнадеживает. Что касается непосредственно вашего вопроса о повышении цен, то это не связано с увеличением таможенных пошлин и налогов. Это общемировой тренд в свете постпандемийного периода. Еще один важный фактор – почти в два-три раза повысилась стоимость логистики грузовых перевозок. А Азербайджан – страна, которая выстроила торговые отношения со 185 странами мира. Единственный выход из ситуации – стимулирование и увеличение национального производства, достижение импортозамещения. - Но для развития национального производства требуется революционная фискальная реформа. Ведь если в краткосрочной перспективе снижение налогов и пошлин может привести к снижению сборов, то в длительной перспективе это может придать толчок расширению свободной экономике. Зачем изобретать велосипед – на наших глазах красноречивый пример ОАЭ и Сингапура. Согласны ли вы с таким постулатом, что те страны, которые создают предпосылки для развития торговли в будущем обеспечивают приток инвестиций в экономику? - Я согласен с вами. Но прежде хочу вернуться к позиции наших критиков, которые обвиняют нас в проведении жесткой фискальной политики по части таможенных сборов. Что мы подразумеваем под жесткой фискальной политикой? Высокие налоги, высокие таможенные тарифы, что обуславливает успешный приток бюджетных доходов. Обратите внимание, около 56-60 процентов импортируемых товаров освобождены от таможенных пошлин! О чем это говорит? Товары на 6 миллиардов манатов от общего импорта, который составляет 10 миллиардов, освобождены от пошлин. Это почти как в пространстве Свободной Экономической Зоны. Что касается оставшейся мизерной части, импортируемых товаров на сумму 4 миллиарда, то из них всего лишь 18% товаров облагаются налогом в 15%, остальные облагаются 5%-ым и более низкими специфическими пошлинами. В этом году прогнозируется импорт товаров на 11 млрд манатов. Лишь импортируемые товары на 2,5 млрд облагаются налогом в соответствии, как говорят критики, с так называемой «жесткой фискальной политикой». То есть 15% от общего потока. Таким образом, наше отличие от Дубая состоит всего лишь в отношении к 20% от всего импорта. Еще один немаловажный фактор – все товары, импортируемые из стран СНГ полностью освобождены от пошлин в соответствии с соглашениями по «свободной торговой зоне». Давайте сравним с ситуацией с другими странами. Понятное дело, аналогии с западноевропейскими странами неуместны, учитывая высокий уровень развития западных экономик. Если сравнивать с развивающимися странами, то установленные в Азербайджане таможенные пошлины и налоги гораздо ниже. К примеру, в братской Турции есть товары, которые облагаются налогом в размере 300%, 200%, 150%... Вот это называется жесткой фискальной политикой, защищающей и поощряющей национальное производство. Та же ситуации и в плоскости применения налога на добавленную стоимость, который применяется в отношении 20-25 процентов ввозимого товара. Введены существенные льготы с целью либерализации экономики, развития свободной торговли, формирования местной промышленности и развития аграрного сектора. С полной ответственностью заявляю, что все измышления о жесткой фискальной политике в сфере таможенных сборов лишены оснований. В свое время в Азербайджан импортировалось десятки тысяч тон куриного мяса. Сейчас, наша страна выступает в роли экспортера. То же самое и касается производства куриных яиц. Овощеводство и фруктов. Или возьмем сферу производства строительных материалов. Азербайджан производит и уже экспортирует цемент, клинкер, арматуру… Разве это не проявление развития ненефтяного сектора? А наша задача состоит в защите внутреннего рынка и национального производителя.