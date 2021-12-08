Америка готовит план действий, если переговоры с Ираном провалятся

Власти США примут новые меры, направленные на ограничение источников доходов Ирана, если дипломатическое взаимодействие по ядерной программе Тегерана не даст результатов в ближайшем будущем, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, президент США Джо Байден "убежден, что Иран не должен получить ядерное оружие": "Мы считаем, что дипломатия является лучшим путем, чтобы избежать ядерного кризиса. Однако в свете нынешних подвижек в работе над ядерной программой Ирана президент поручил своим помощникам подготовиться к возможности того, что дипломатия не принесет результатов и нам придется перейти к другим вариантам. Это требует подготовки".

Псаки добавила, что "если дипломатия вскоре не встанет на верный путь и если работы над ядерной программой Ирана будут и далее ускоряться, у нас не останется иного выбора, как принять дополнительные меры по введению дальнейших ограничений в отношении секторов экономики Ирана, приносящих доходы".

Подробностей раскрывать Псаки не стала, лишь сообщила, что сотрудники Минфина США намерены на следующей неделе отправиться в ОАЭ для проведения консультаций с представителями властей и бизнеса. По ее словам, планируется обсудить вопросы, касающиеся торговли с Ираном.