Все возможные соперники «Карабаха» «Лестер», «Фенербахче», «Марсель»…
Стали известны все возможные соперники «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги конференций.
Это восемь команд, занявших 3-и места на групповом турнире Лиги Европы. В их число вошли «Спарта» (Чехия), ПСВ (Нидерланды), «Лестер» (Англия), «Фенербахче» (Турция), «Марсель» (Франция), «Мидтьюлланд» (Дания), «Селтик» (Шотландия), «Рапид» (Австрия).
Жеребьевка состоится 13 декабря и начнется в 17:00 по бакинскому времени. Матчи раунда плей-офф пройдут 17 и 24 февраля.
Напомним, «Карабах», уступив сегодня швейцарскому «Базелю» (0:3), занял на групповой стадии 2-е место и не смог завоевать прямую путевку в 1/8 финала. Нашей команде придется побороться за выход в 1/8 финала в раунде плей-офф.