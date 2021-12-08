И вот настал тот день, когда Evergrande пропустила два регулярных платежа по обязательствам на сумму 1,2 миллиарда долларов, что вынудило международное агентство Fitch снизить рейтинг холдинга China Evergrande Group и его дочерних компаний до «ограниченного дефолта». Вслед за этим может последовать дефолт по всем долларовым обязательствам компании объемом в 19,2 миллиарда долларов. Всего на июнь объем ее обязательств составлял колоссальную сумму 300 миллиардов долларов, и Evergrande рассчитывалась по долгам, распродавая свои активы.

Этого события ожидали во всем миру уже несколько месяцев. Вот-вот должен был случиться дефолт одной из крупнейших девелоперских компаний Китая China Evergrande Group, и наблюдатели лишь гадали, придет ли на выручку ей китайское правительство, чтобы не допустить эффекта домино, когда вслед за этим застройщиком начнут валиться и другие, а вслед за ним и банки, кредитующие большое строительство.

Падение такого гиганта грозит большими неприятностями. Подразделение холдинга, которое занимается строительством, имеет больше 1 300 проектов в 280 городах Китая. Кроме того, Evergrande занимается автомобилестроением, пищевой промышленностью и даже содержит футбольный клуб. Количество людей и бизнесов, вложивших деньги в проекты холдинга, имеющих с ним подрядные отношения, прокредитовавших его, огромно, и банкротство Evergrande ударит по всем ним.

Но, главное, это неуверенность инвесторов в стабильности китайского рынка, вложения в который рассматриваются уже не как гарантированно выгодные, а в значительной степени рискованные. Пример Evergrande, акции которой подешевели за год на 90%, совсем не вдохновляет вкладываться в китайскую экономику.

Ну, и пока оправдываются опасения тех, кто сомневался, что китайские власти станут спасать гигантскую компанию. Пекин нынче с большим подозрением относится к большим частным компаниям и их влиянию в стране, пытаясь всячески его ограничить. Показательна судьба всемирно знаменитой компании Alibaba, которая была наказана за чрезмерную демонстрацию свободы ее лидером Джеком Ма. К компании проявили чрезвычайное внимание государственные регуляторы, что обошлось в большие суммы штрафов и падение стоимости акций, а сам Ма на долгое время исчез из публичного поля. Руководство страны отдает приоритет вопросам национальной безопасности, как оно их понимает, даже в ущерб процветанию компаний-лидеров экономического развития. Все эти обстоятельства могут существенно задержать восстановление темпов роста после пандемийного спада.