Путин рассказал про агентов ЦРУ в российском правительстве

Кадровые сотрудники ЦРУ работали советниками в российском правительстве в 1990-е годы. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин.

«Вот смотрите – середина 1990-х – начало 2000-х годов – в начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», – отметил президент РФ.

По словам Путина, этих людей привлекли в США к уголовной ответственности за то, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая в России, нарушали американское законодательство, «участвовали в приватизации».

«На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера – стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», – уверен глава российского государства.