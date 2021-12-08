Ученые подтвердили: «омикрон» заразнее «дельты»

Новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется в 4,2 раза быстрее дельта-штамма на ранней стадии заболевания, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты исследования японских ученых.

Автор исследования, профессор Киотского университета Хироси Нисиура, проанализировал геномные данные коронавируса, полученные до 26 ноября в столичной провинции Гаутенг в ЮАР, которая стала эпицентром вспышки омикрон-штамма.

«Штамм «омикрон» более заразен и преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцинации», – говорится в работе.

В настоящее время об особенностях проявления заражения омикрон-штаммом известно немного. По словам врачей из ЮАР, зараженные «омикроном» в основном легко переносят заболевание, а их симптомы напоминают грипп, включая сухой кашель, лихорадку, ночную потливость и сильные боли в теле.