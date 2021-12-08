Армянских солдат, вернувшихся из Баку, бросают в «сталинские лагеря» эхо Еревана
Лето-осень 1941 года вошли в историю Второй мировой войны, как период тотального разгрома Красной Армии. Стремительно развивая план «Барбаросса», вермахт, не встречая толком сопротивления, в считанные месяцы захватил почти всю европейскую территорию СССР.
В результате в немецком плену оказалось четыре миллиона (!!) советских солдат. По воспоминаниям генералов вермахта, нацистская Германия, оказавшаяся физически неготовой к столь немыслимому количеству военнопленных, обратилась в Международный Комитет Красного Креста, чтобы при его посредничестве вступить с СССР в переговоры об обмене военнопленными. Однако Москва в ответ заявила по дипломатическим каналам, что ни о каких переговорах не может быть и речи, поскольку воин Красной армии, сдавшийся в плен врага, утратил право считаться советским солдатом.
По утверждению ряда военных историков, полное равнодушие советского руководства к судьбе своих солдат повергло тогда в шок даже не склонных к сантиментам генералов Генштаба вермахта.
В то же время важно учесть, что далеко не все красноармейцы сдались в немецкий плен добровольно. Отдельным подразделениям и разрозненным группам удавалось вырваться из окружения, многие сражались до последнего патрона и попали в плен, будучи тяжело раненными, после чего сумели сбежать. Однако по возвращении к своим, и тех, и других ждало суровое испытание – их сразу арестовывали, истязали на допросах, обвиняли в предательстве Родины, после чего либо отправляли на верную смерть в штрафные батальоны, либо ссылали в лагеря.
Судьбы советских солдат, которых немецкий плен пожизненно сделал чужими среди своих, убедительно описаны в произведениях Александра Солженицына и Варлама Шаламова, сидевших с бывшими красноармейцами в сталинских лагерях.
Безжалостность советского руководства к военнопленным стала главной причиной, побудившей бывших красноармейцев записываться в массовом порядке в добровольческую армию генерала Власова и многочисленные национальные легионы СС.
Поводом вернуться к теме незавидной судьбы советских военнопленных, стала для haqqin.az новость о задержании правоохранительными органами Армении пятерых из десяти армянских военнослужащих, возвращенных Азербайджаном 4 декабря.
"В настоящее время, в рамках уголовного дела по факту нарушения правил несения военной службы и боевого дежурства, что привело к тяжким последствиям, задержаны пятеро военных", – говорится в сообщении Следственного комитета Армении.
Не исключено, что, вдобавок к уже оглашенной статье, арестованных военнослужащих обвинят в шпионаже в пользу Азербайджана. В сталинском СССР, как известно, вернувшимся на Родину военнопленным грозил легендарный «четвертак» – 25 лет концентрационных лагерей. Какой срок эти парни получат в пашиняновской Армении, станет известно только после решения суда.
Абсурдность ситуации заключается в том, что Армения, буквально, с каждой международной трибуны, требовала от Азербайджана вернуть армянских солдат, взятых в плен в ходе 44-дневной войны. Ереван также призывал различные международные структуры оказать на нашу страну максимальное давление, чтобы права армянских военнопленных были надежно защищены. И вот сегодня мы спрашиваем: «А зачем Армения так напрягалась?! Чтобы, вернув, наконец, своих солдат, посадить их на скамью подсудимых?».
Пожалуй, теперь уже нашим правозащитникам имеет смысл напомнить крайне непоследовательным южным соседям содержание Женевской конвенции об обращении с военнопленными и организовать пропагандистскую кампанию по защите прав армянских солдат, возвращенных Азербайджаном на их историческую родину. Звучит, конечно, абсурдно. В то же время, далеко не факт, что в Ереване к этим несчастным отнесутся лучше, чем к ним отнеслись в Баку.