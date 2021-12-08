В результате в немецком плену оказалось четыре миллиона (!!) советских солдат. По воспоминаниям генералов вермахта, нацистская Германия, оказавшаяся физически неготовой к столь немыслимому количеству военнопленных, обратилась в Международный Комитет Красного Креста, чтобы при его посредничестве вступить с СССР в переговоры об обмене военнопленными. Однако Москва в ответ заявила по дипломатическим каналам, что ни о каких переговорах не может быть и речи, поскольку воин Красной армии, сдавшийся в плен врага, утратил право считаться советским солдатом.

Лето-осень 1941 года вошли в историю Второй мировой войны, как период тотального разгрома Красной Армии. Стремительно развивая план «Барбаросса», вермахт, не встречая толком сопротивления, в считанные месяцы захватил почти всю европейскую территорию СССР.

По утверждению ряда военных историков, полное равнодушие советского руководства к судьбе своих солдат повергло тогда в шок даже не склонных к сантиментам генералов Генштаба вермахта.

В то же время важно учесть, что далеко не все красноармейцы сдались в немецкий плен добровольно. Отдельным подразделениям и разрозненным группам удавалось вырваться из окружения, многие сражались до последнего патрона и попали в плен, будучи тяжело раненными, после чего сумели сбежать. Однако по возвращении к своим, и тех, и других ждало суровое испытание – их сразу арестовывали, истязали на допросах, обвиняли в предательстве Родины, после чего либо отправляли на верную смерть в штрафные батальоны, либо ссылали в лагеря.

Судьбы советских солдат, которых немецкий плен пожизненно сделал чужими среди своих, убедительно описаны в произведениях Александра Солженицына и Варлама Шаламова, сидевших с бывшими красноармейцами в сталинских лагерях.

Безжалостность советского руководства к военнопленным стала главной причиной, побудившей бывших красноармейцев записываться в массовом порядке в добровольческую армию генерала Власова и многочисленные национальные легионы СС.

Поводом вернуться к теме незавидной судьбы советских военнопленных, стала для haqqin.az новость о задержании правоохранительными органами Армении пятерых из десяти армянских военнослужащих, возвращенных Азербайджаном 4 декабря.

"В настоящее время, в рамках уголовного дела по факту нарушения правил несения военной службы и боевого дежурства, что привело к тяжким последствиям, задержаны пятеро военных", – говорится в сообщении Следственного комитета Армении.

Не исключено, что, вдобавок к уже оглашенной статье, арестованных военнослужащих обвинят в шпионаже в пользу Азербайджана. В сталинском СССР, как известно, вернувшимся на Родину военнопленным грозил легендарный «четвертак» – 25 лет концентрационных лагерей. Какой срок эти парни получат в пашиняновской Армении, станет известно только после решения суда.