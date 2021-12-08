Шенген ждет реформа: названы причины

Франция во время председательства в Совете ЕС (начнется с 1 января 2022 года и продлится шесть месяцев) намерена инициировать реформу Шенгенской зоны. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон.

По его словам, Париж инициирует реформу Шенгенской зоны исходя из двух приоритетов. «Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной, для которого, как в случае с зоной евро, будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров», – пояснил Макрон, которого цитирует РБК.