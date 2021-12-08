Шенген ждет реформа: названы причины
Франция во время председательства в Совете ЕС (начнется с 1 января 2022 года и продлится шесть месяцев) намерена инициировать реформу Шенгенской зоны. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон.
По его словам, Париж инициирует реформу Шенгенской зоны исходя из двух приоритетов. «Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной, для которого, как в случае с зоной евро, будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров», – пояснил Макрон, которого цитирует РБК.
Также Макрон подчеркнул, что власти ЕС должны усилить контроль на внешних границах и обеспечить их защиту, что будет одним из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах Евросоюза. «Во-вторых, это создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе. Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex... а также на подкрепления полицейских и жандармов из других стран содружества», – объяснил глава государства.
Шенгенская зона – пространство, в которое входят 26 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Евросоюза и отменивших пограничный контроль между собой. Четыре из этих стран (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн) не входят в ЕС.