Министр обороны Израиля поговорил с шефом Пентагона: тема №1 - Иран
Ситуацию с Ираном обсудил в Вашингтоне министр обороны США Ллойд Остин с израильским коллегой Бени Ганцем, сообщила пресс-служба Пентагона.
В сообщении, которое цитирует ТАСС, говорится, что "министр Остин подтвердил решимость США в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия. Два лидера обсудили общую обеспокоенность касательно провокаций Ирана в ядерной отрасли, ракетной программы и поддержки терроризма".
Шеф Пентагона "подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Израиля и его качественного военного превосходства". Стороны договорились "продолжать тесное сотрудничество двух стран в целях обеспечения безопасности в регионе".