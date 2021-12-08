Министр обороны Израиля поговорил с шефом Пентагона: тема №1 - Иран

Ситуацию с Ираном обсудил в Вашингтоне министр обороны США Ллойд Остин с израильским коллегой Бени Ганцем, сообщила пресс-служба Пентагона.

В сообщении, которое цитирует ТАСС, говорится, что "министр Остин подтвердил решимость США в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия. Два лидера обсудили общую обеспокоенность касательно провокаций Ирана в ядерной отрасли, ракетной программы и поддержки терроризма".

Шеф Пентагона "подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Израиля и его качественного военного превосходства". Стороны договорились "продолжать тесное сотрудничество двух стран в целях обеспечения безопасности в регионе".