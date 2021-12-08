Путин напомнил Западу, что «Россия не Московия»

Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна, а не Московия, которой ее хотела бы сделать НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации, разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать», – приводит слова российского лидера ТАСС.

Президент РФ также призвал не беспокоиться за российскую армию. «Что касается нашей армии. Не беспокойтесь за нашу армию. С ней все в порядке. Она развивается», – приводит слова главы российского государства РИА Новости.

Президент РФ отметил, что в такой сложной организации не может не быть проблем, но если сравнить сегодняшнюю армию России с тем, какой она была в 90-е, то выводы очевидны.