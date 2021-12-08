Джафарова задержали за попытку убить бывшую жену и ее отца

9 декабря в прокуратуру Агджабединского района поступила информация о том, что жительница села Агабейли этого района Айнура Джафарова 1984 года рождения и ее отец Азим Хусиев 1958 года рождения получили ножевые ранения.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Агджабединского района, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что ножевые ранения в ходе возникшей ссоры А. Хусиеву и его дочери Джафаровой нанес бывший муж последней Ильхам Джафаров 1982 года рождения.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух и более лиц).

Ильхам Джафаров задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.