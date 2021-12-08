10 тонн металлолома пытались вывезти из Джебраила ФОТО
Арестованы лица, пытавшиеся вывезти металлолом с освобожденных территорий.
Как сообщили haqqin.az в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Джебраильского района, на контрольно-пропускном пункте на территории села Джоджуг Марджанлы было остановлено транспортное средство марки Shacman.
В ходе обыска в грузовом отсеке было обнаружено около 10 тонн металлолома.
По факту задержаны житель Кельбаджарского района Гариб Байрамов и житель Физулинского района Намиг Сафарли.
По решению суда Г.Байрамов осужден на 10 суток, Н.Сафарли на 8.