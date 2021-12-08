В США успешно испытали вакцину от ВИЧ

Американские биологи разработали вакцину от ВИЧ на основе матричной РНК и успешно испытали ее на мышах и макаках-резусах. Об этом сообщил главный инфекционист США и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) Энтони Фаучи.

"Новый препарат состоит из особых жировых наночастиц, которые кодируют часть белков вируса иммунодефицита. Они могут проникать в клетки человека и заставлять их вырабатывать большое количество фрагментов белковой оболочки ВИЧ, формируя таким образом иммунную реакцию на вирус", – отметил он.

По словам Фаучи, ученые подготовили цепочки РНК, которые заставляли клетки вырабатывать сразу два вирусных белка – белок env, составляющий основу оболочки ВИЧ, и белок gag, играющий роль внутреннего каркаса вирусных частиц. Эти цепочки встроили в жировые частицы, максимально похожие по характеристикам на реальный вирус иммунодефицита.