Талибы надеются на Россию

Талибы ожидают помощи от России в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава в правительстве Джавид Хажир, передает ТАСС.

"Сейчас многие страны, в том числе Россия, оказывают Афганистану гуманитарную помощь. Конечно, мы ожидаем содействия от России во многих областях, особенно в сфере здравоохранения, и помощи в борьбе с коронавирусом", – отметил Хажир.

Он отметил, что главной трудностью, с которой столкнулся Афганистан в текущий период распространения коронавируса, стал недостаток финансирования, поскольку зарубежные организации фактически прекратили оказывать поддержку, а страна не располагает достаточным бюджетом и оснащением для самостоятельной борьбы с пандемией.