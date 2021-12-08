Джонсон уходит в декрет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уйти в отпуск по уходу за ребенком после рождения дочери. Об этом сообщает The Sun.

«Я думаю, что премьер-министр играет уникальную роль, и особенно в сложное время для страны. Премьер-министр будет продолжать руководить, как и ожидала бы общественность, но также он будет уделять время своей семье», – отметил премьер.

Накануне у политика и его жены Кэрри родился второй ребенок. Для Кэрри это второй ребенок, для Джонсона - седьмой. По этому поводу глава британского правительства намерен взять перерыв на работе, чтобы провести время с супругой, сыном Уилфредом и родившейся дочерью.