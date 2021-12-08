Kontakt предлагает корпоративным клиентам скидки до 60%

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Какие преимущества у корпоративных клиентов в сети Kontakt?

Kontakt, один из ведущих розничных брендов Азербайджана, предлагает особые условия для корпоративных клиентов в канун Нового года. Только в декабре желающие приобрести продукцию сети Kontakt на корпоративных условиях смогут воспользоваться скидками до 60% при наличной оплате.

Давайте ознакомимся с некоторыми предложениями продукций, которые можете подарить в качестве корпоративных подарков накануне Нового года.

С ноутбуком HP вы с легкостью справитесь с офисными программами. Цена: 699 манатов вместо 850.

Самый нужный гаджет в офисе - смартфон Samsung Galaxy A12 - 349 манатов вместо 390. Широкий и яркий экран улучшит вашу работу.

Чашка чая приготовленного при помощи электрического чайника сделает вас более энергичным. Электрический чайник Hoffmann стоит 19 манатов вместо 50.

Смарт браслет Xiaomi, который будет следить за вашей активностью и здоровьем – 29 манатов вместо 60.

Powerbank Xiaomi не оставит вас на полпути во время рабочих командировок. Стоимость: 39 манатов вместо 50.

Предложения этими не заканчиваются. Перейдите на сайт kontakt.az чтобы выбрать нужную вам продукцию среди 30 000 видов. Для покупок по корпоративным условиям звоните по нижеуказанным номерам:

Телефоны

+994512505089

+994502540750

+994502185988

Email: [email protected]

Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.

В настоящее время в стране в целом действует 34 магазина торговой сети и интернет-магазин kontakt.az. Найти адреса магазинов можно здесь.