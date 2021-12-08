Kontakt предлагает корпоративным клиентам скидки до 60%
Kontakt, один из ведущих розничных брендов Азербайджана, предлагает особые условия для корпоративных клиентов в канун Нового года. Только в декабре желающие приобрести продукцию сети Kontakt на корпоративных условиях смогут воспользоваться скидками до 60% при наличной оплате.
Какие преимущества у корпоративных клиентов в сети Kontakt?
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Возможность оплаты путем перевода;
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Бесплатная, безопасная и быстрая доставка;
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Оформление документов на месте пребывания;
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Возмещение НДС;
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Возможность консультации по видеозвонку;
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Нет лимитов для покупок
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Заказ по телефонному звонку или электронной почте.
Давайте ознакомимся с некоторыми предложениями продукций, которые можете подарить в качестве корпоративных подарков накануне Нового года.
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С ноутбуком HP вы с легкостью справитесь с офисными программами. Цена: 699 манатов вместо 850.
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Самый нужный гаджет в офисе - смартфон Samsung Galaxy A12 - 349 манатов вместо 390. Широкий и яркий экран улучшит вашу работу.
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Чашка чая приготовленного при помощи электрического чайника сделает вас более энергичным. Электрический чайник Hoffmann стоит 19 манатов вместо 50.
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Смарт браслет Xiaomi, который будет следить за вашей активностью и здоровьем – 29 манатов вместо 60.
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Powerbank Xiaomi не оставит вас на полпути во время рабочих командировок. Стоимость: 39 манатов вместо 50.
Предложения этими не заканчиваются. Перейдите на сайт kontakt.az чтобы выбрать нужную вам продукцию среди 30 000 видов. Для покупок по корпоративным условиям звоните по нижеуказанным номерам:
Телефоны
+994512505089
+994502540750
+994502185988
Email: [email protected]
Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.
В настоящее время в стране в целом действует 34 магазина торговой сети и интернет-магазин kontakt.az. Найти адреса магазинов можно здесь.