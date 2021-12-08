ВКС России изучили опыт применения беспилотников в войне в Карабахе

«В ходе боевой подготовки в воинских частях ПВО России учтен опыт конфликта в Карабахе, где впервые массово применялись разведывательные и ударные БПЛА». Об этом в интервью газете «Независимое военное обозрение» заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Демин.

Генерал отметил, что боевая подготовка в воинских частях ПВО организована на плановых занятиях, совершенствуется в ходе проведения учений с соединениями и частями противовоздушной обороны, в том числе с выездом на полигоны: «Учтен опыт конфликта в Карабахе, где впервые массово применялись разведывательные и ударные БПЛА. В 2021 году боевой опыт, полученный Воздушно-космическими силами в Сирии, внедрялся в ходе тактических учений, на полигонах Ашулук и Телемба».