Руководство «Азеригаз» выслушало предпринимателей Гянджи

Согласно указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что каждая структура должна оказывать необходимую поддержку предпринимательству, производственным объединением «Азеригаз» в конце каждой недели проводится акция «Открытые двери». Об этом в ходе одной из таких акций в Гяндже заявил заместитель генерального директора по продажам ПО «Азеригаз» Рашад Джавадов.

Как сообщили haqqin.az в ПО, в ходе встречи предприниматели и жители Гянджи, а также близлежащих районов озвучили ряд вопросов.

Так Санан Годжаев, занимающийся деятельностью кафе, отметил, что в осенне-зимний сезон давление природного газа бывает низкое. Предприниматель Бахтияр Гейбатов, занимающийся производством хлеба, отметил, что проблем с газоснабжением нет, и выразил благодарность руководству «Азеригаз» за организацию такой акции. Также местными жителями были озвучены ряд вопросов, касающиеся индивидуальной газификации и прокладки, замены газовых линий и установки счетчиков.