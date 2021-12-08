Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с главнокомандующим Силами обороны Королевства Бахрейн фельдмаршалом шейхом Халифой бин Ахмедом аль-Халифой.

Как сообщили haqqin.az в Минобороны, выразив удовлетворение военным сотрудничеством с Королевством Бахрейн, З.Гасанов отметил важность продолжения работы в этом направлении.

Гость попросил передать от своего имени и от имени короля Бахрейна поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всему личному составу азербайджанской армии в связи с победой в Отечественной войне.

Стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы развития военного сотрудничества и другие вопросы в сфере обороны.