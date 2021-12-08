Трамп обматерил Нетаньяху и назвал предателем

Экс-президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом Трамп заявил в интервью корреспонденту издания Axios Бараку Равиду, передает РИА Новости.

Трамп отметил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера Соединенных Штатов.

"Первым, кто поздравил Байдена, был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело... Биби мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку. С тех пор я с ним не разговаривал. Пошел он..." - сказал бывший президент.

При этом он подчеркнул, что Нетаньяху ему все еще нравится, но прежде всего он ценит верность.