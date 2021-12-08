Трамп обматерил Нетаньяху и назвал предателем
Экс-президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом Трамп заявил в интервью корреспонденту издания Axios Бараку Равиду, передает РИА Новости.
Трамп отметил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера Соединенных Штатов.
"Первым, кто поздравил Байдена, был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело... Биби мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку. С тех пор я с ним не разговаривал. Пошел он..." - сказал бывший президент.
При этом он подчеркнул, что Нетаньяху ему все еще нравится, но прежде всего он ценит верность.
"В отличие от Нетаньяху, президенты России Владимир Путин и Жаир Болсонару не сразу поздравили американского лидера, поскольку чувствовали, что выборы сфальсифицированы", - добавил экс-президент.
Нетаньяху удалил фотографию с Трампом с обложки аккаунта в Twitter. Как отмечает издание, Нетаньяху в действительности был не первым лидером, поздравившим Байдена с избранием. Он подождал более 12 часов после того, как американские СМИ объявили результаты выборов.
Равид сделал два интервью с Трампом, на основе которых потом написал книгу "Мир Трампа: Авраамические соглашения и переустройство Ближнего Востока" (Trump's Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East). Трампу видеозапись обращения Нетаньяху к Байдену показала его супруга Меланья.