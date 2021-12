Трамп обматерил Нетаньяху и назвал предателем

"В отличие от Нетаньяху, президенты России Владимир Путин и Жаир Болсонару не сразу поздравили американского лидера, поскольку чувствовали, что выборы сфальсифицированы", - добавил экс-президент.

Нетаньяху удалил фотографию с Трампом с обложки аккаунта в Twitter. Как отмечает издание, Нетаньяху в действительности был не первым лидером, поздравившим Байдена с избранием. Он подождал более 12 часов после того, как американские СМИ объявили результаты выборов.

Равид сделал два интервью с Трампом, на основе которых потом написал книгу "Мир Трампа: Авраамические соглашения и переустройство Ближнего Востока" (Trump's Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East). Трампу видеозапись обращения Нетаньяху к Байдену показала его супруга Меланья.