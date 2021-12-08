США планируют построить объекты в Грузии и Армении для «обороны Соединенных Штатов»

Соединённые Штаты не исключают возможности выделить средства на строительство новых объектов в Грузии и Армении для поддержки своей «оборонной деятельности». Об этом говорится в предварительной документации, опубликованной американским Инженерным корпусом Сухопутных войск, пишет RT.

Как следует из приведённых в тексте данных, американская сторона намеревается заключить два отдельных контракта с компаниями, которые были бы готовы принять участие в проектировании и строительстве новых, а также в восстановлении и обслуживании старых объектов на территории Грузии и Армении «в поддержку оборонной деятельности Соединённых Штатов».

Уточняется, что каждый из предполагаемых контрактов «будет прежде всего касаться строительства, проектирования, реконструкции зданий, ремонта дорог, тротуаров» и прочего. По предварительным данным, общая стоимость работ в рамках соответствующих соглашений может составить $45 млн.