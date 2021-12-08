Силовики задержали протестующих у здания МИД Армении обновлено; видео
Ереванская полиция задержала нескольких участников акции «Освободительного движения» Армении, которые проводят акцию протеста у здания МИД страны.
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Сторонники оппозиционной внепарламентской силы «Освободительное движение» Армении проводят акцию в здании Министерства иностранных дел страны с требованием встречи с главой внешнеполитического ведомства Араратом Мирзояном, сообщают армянские СМИ.
Поводом для акции послужили последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна с трибуны парламента. По мнению протестующих, нынешние власти, в том числе и президент Армен Саркисян, не готовы отстаивать интересы страны.