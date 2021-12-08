Глава BioNTech Угур Шахин предлагает делать бустер через три месяца

Сооснователь компании BioNTech, производящей вакцины от коронавируса, Угур Шахин считает, что третью бустерную прививку необходимо делать уже через три месяца после второй. Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiegel.

Распространение омикрон-варианта коронавируса показывает, что две прививки не дают достаточной защиты от заражения, указал Шахин. По его словам, предварительные данные показывают, что три дозы вакцины гарантируют существенную защиту от заражения и нейтрализуют вирус.

Пока не решено, понадобится ли BioNTech разработка новой вакцины, адаптированной к омикрон-варианту, сообщает Der Spiegel. Вместе с тем издание приводит слова Шахина, который заявил, что сравнительно скоро надо будет делать и четвертую прививку. Она "может содержать компонент, адаптированный к омикрон-варианту". В 2022 году BioNTech намерен выпустить 4 млрд доз вакцины.