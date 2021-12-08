В России разбился вертолет

Частный вертолет Robinson R66 на борту которого находился 1 человек, разбился в Кемеровской области России, пилот погиб, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что аварийный сигнал вертолета был зафиксирован в районе Каракольских озер на Алтае. К нему направлен спасательный Ми-8.

«Был принят сигнал аварийного маяка - экоспаса. И в эти координаты из Горно-Алтайска вылетел спасательный Ми-8. Произошло это в районе Каракольских озер», - сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре Росавиации.