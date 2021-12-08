Полиция Петербурга ищет бойца ММА, который напал на оперативника, а затем сбежал из отдела, сообщает РЕН ТВ.

В среду, 8 декабря, 28-летний уроженец Узбекистана Бунёд Тухтаев агрессивно вел себя с оперативниками центра "Э". В частности, он ударил одного из них, а затем попытался скрыться. Полицейские задержали его и доставили в отдел, однако на следующий день мужчина сумел сбежать.

Полиция проводила беседу с Тухтаевым, так как он подозревается в причастности к торговле QR-кодами и миграционными документами.

Видео инцидента опубликовал портал 47news.