Скончался азербайджанский пограничник

В пятницу, 10 декабря, старший сержант особой пограничной дивизии «Газах» Госпогранслужбы Азербайджана 26-летний Парвиз Мамедзаде перенес, по предварительной версии, сердечный приступ в воинской части, где проходил службу. Об этом haqqin.az сообщили в Госпогранслужбе.

Несмотря на принятие необходимых мер для его незамедлительной доставки в Центральную больницу города Газах, военнослужащий скончался по пути в медицинское учреждение. В настоящее время расследуется причина его смерти.