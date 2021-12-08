В Австрии введут крупный штраф за отказ от вакцинации

Жители Австрии начнут платить штраф за отказ от вакцинации, заявил глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн на презентации законопроекта. Об этом пишет Securykid.

Штраф за отказ от вакцинации без уважительной причины составит от 600 до 3600 евро в зависимости от дохода нарушителя. Ожидается, что законопроект вступит в силу 1 февраля 2022 года. Обязательную вакцинацию должны будут пройти все проживающие в Австрии лица старше 14 лет.

Те, кто не будут делать прививку и не смогут предоставить в центральный реестр подтверждение о медицинском отводе, заплатят штраф, наложенный судом.

Также отмечается, что денежное наказание не будут заменять лишением свободы.