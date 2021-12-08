Эмин Агаларов назвал сумму потраченных на свою раскрутку денег

Певец Эмин Агаларов в беседе с «Аргументами и фактами» попытался подсчитать деньги, которые были вложены в его раскрутку как артиста.

По словам Агаларова, потрачено было меньше, чем на остальных артистов, которыми он занимался. «Может быть, за все годы — миллион долларов», — оценил он траты, отметив, что точную сумму не подсчитывал.

Предприниматель подчеркнул, что самостоятельно занимался своим продюсированием. «Продвигать самого себя — сомнительное занятие. В этом случае у тебя постоянно внутренний конфликт с самим собой. Я вкладывался, по сути, только в материал: сочинение песен, запись. А концертная деятельность очень быстро стала доходной», — отметил Агаларов.