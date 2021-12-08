«Пока, судя по поступающим из Африки ограниченным данным, защитной может являться комбинация вакцин плюс болезнь. Открытым остается вопрос течения заболевания ковидом при «омикроне». Если оно преимущественно легкое, все не так плохо. Если тяжелое или такое же, как у предыдущих штаммов, то люди не начнут умирать, но больницы опять будут забиты», - пишет в своем блоге Ирина Якутенко.

Известный научный журналист Ирина Якутенко сообщила в своем блоге о результатах исследований в Институте медицинской вирусологии во Франкфурте-на-Майне, где проверялось, способна ли сыворотка от привитых разными вакцинами предотвратить заражение клеток штаммом «омикрон». Выяснилось, что «омикрон» пробивает защиту после всех вакцин и даже после бустера: после двукратной РНК-вакцинации - 0 процентов нейтрализации, после сочетания векторной вакцины и РНК-вакцины - 0 процентов нейтрализации, после бустера - всего 25 процентов нейтрализации. Для сравнения, нейтрализация вакцинами штамма «дельта» составляла порядка 95 процентов.

Быстрый рост заражений «омикроном» в мире не оставляет сомнений в том, что этот штамм, уже проникший в десятки государств мира, будет доминировать и окончательно вытеснит «дельту». В Дании и Великобритании количество регистрируемых заражений «омикроном» удваивается каждую неделю.

- Прошло уже два года, как мир живет под гнетом коронавируса. Пандемия гриппа «испанка» тоже продолжалась два года, после чего бесследно исчезла, а вот COVİD-19 продолжает преподносить человечеству неприятные сюрпризы, множа число заболевших и количество смертей. Чего нам ждать от штамма «омикрон»?

- Все ученые предполагали, что из дельта-штамма возникнет новый, еще более токсичный вариант. Однако «омикрон» принципиально отличается от «дельты», это - совершенно другой вариант СOVİD-19. Эволюция вирусов похожа на дерево, когда из одного ствола уханьского ковида пробиваются ростки новых штаммов. «Омикрон» - не производное от «дельты», это новый штамм. Ученые тщательно исследуют механизмы, с помощью которых он обходит атаки антител. Было выявлено, что на начальной стадии антитела не распознают «омикрон», а потому не могут его инактивировать. Впрочем, в организме много разных антител, которые рано или поздно выявят и уничтожат «невидимый» вирус. Но чем выше способности «омикрона» оставаться для антител загадкой, тем хуже для человеческого организма. Ибо вирус постоянно эволюционирует, обретая новые способности, которые помогают ему успешно противостоять антителам. Ученые выяснили, как разные штаммы ковида достигают невидимости и благодаря каким мутациям им легче размножаться. Как оказалось, в «омикроне» таких мутаций очень много, этот штамм вобрал в себя все наиболее вредоносные признаки ковида. Началось все с того, что врачей в странах Южной Африки насторожил необычно резкий, почти двухсоткратный рост числа пациентов с коронавирусом, даже несмотря на то, что на юге Африканского континента переболели очень много людей. Именно тогда мир впервые услышал об «омикроне». Тогда же выяснилось, что стремительный рост заражений происходит за счет новой мутации – «омикрона».

- Можно ли предположить, что продолжение мутаций штамма «омикрон» обнулит все достижения человечества по борьбе с ковидом и вернет нас в начало 2020 года с его локдаунами и необходимостью создавать новую вакцину?

- Это страшный, но, надеюсь, маловероятный сценарий. Дело в том, что у переболевших и вакцинированных вырабатываются не один вид антител. Кроме нейтрализующих, есть еще клеточный иммунитет, который наиболее активно вырабатывается у вакцинированных людей. Он предотвращает тяжелое течение болезни и на порядок снижает процент летальности при ковиде. Зафиксированы случаи, когда клеточный иммунитет, сформированный от предыдущих, безвредных вариантов коронавируса, успешно защищал организм от COVİD-19. Словом, даже если «омикрон» сможет обойти все антитела, что маловероятно, преодолеть клеточный иммунитет вакцинированных людей он не в состоянии. Более полная информация об особенностях «омикрона» станет известна примерно через месяц, когда разработчики вакцин исследуют возможности сывороток вакцинированных пациентов по нейтрализации этого «живучего» штамма. Что же касается статистики о том, сколько вакцинированных заболели «омикроном» и сколько от него умерли, то мы узнаем её еще нескоро.

- Пока выходит, что природа «омикрона» окружена ореолом неизвестности. Но нельзя же сидеть сложа руки и ждать, когда тайное станет явным…

- Полностью защититься от проникновения этого штамма пока, к сожалению, невозможно. Как и в другие страны, в Азербайджан «омикрон» проникнет в любом случае. Закрывая границы от посещения граждан африканских стран, можно замедлить возникновение инфекции, но не предотвратить её. Пока выясняется характер нового штамма, оптимальная возможность защитить население – это кампания массовых прививок бустерной вакциной.

Лично я занималась в Москве анализом данных вакцинирования «Cпутником V». Мне передали данные 300 тысяч граждан, как получивших прививки, так и отказавшихся от нее, для исследования эффективности этой вакцины в российской столице. В результате выяснилось: когда речь идет о людях старше пятидесяти, действие практически всех вакцин носит кратковременный характер. В частности, против симптоматического заболевания они действуют 4–5 месяцев, против тяжелого течения и смертности - до полугода. А это значит, что через шесть месяцев всем, включая даже тех пациентов, у которых был отмечен высокий уровень антител, рекомендуется сделать бустер.

- Когда читаешь, что «омикрон» мутирует в организме человека, зараженного вирусом иммунодефицита, становится как-то не по себе. Не пойдет ли ковид по пути ВИЧ, который уже сорок лет продолжает заражать и убивать?

- Действительно, иммунитет у ВИЧ-инфицированных работает хуже и поэтому справляться с инфекцией этой категории больных намного труднее. Дело в том, что ВИЧ поражает клетки, помогающие антителам обнаруживать и обезвреживать инфекцию. Кстати, когда врачи обнаружили британский штамм «альфа», также подозревали, что его мутация произошла в организме ВИЧ-инфицированного человека. Но это не так. Природа ВИЧ несколько иная. Пока коронавирус способен заражать как вакцинированных, так и невакцинированных людей, новые мутации будут все равно возникать, это неизбежно. Их оптимальная среда – регионы с минимальным количеством вакцинированных. По своему действию прививки напоминают борьбу с лесными пожарами, когда на пути огня сознательно вырубают деревья, чтобы остановить его дальнейшее распространение. Шведский опыт формирования коллективного иммунитета по-своему эффективен, хотя и достигнут очень дорогой ценой - много умерших, много осложнений, много больных с так называемым «длинным» ковидом и пр. Важно понимать: в тех случае, когда мало вакцинированных и много переболевших, вирус начинает пожирать людей со слабой иммунной системой. В этой связи обнадеживают предварительные данные, в соответствии с которыми «омикрон» не приводит к тяжелым состояниям и высокой летальности. То есть этот штамм, оставаясь высокотоксичным, не так смертоносен, как его предшественники.

- Может ли мутация сделать вирус принципиально новым и неуязвимым к нынешним вакцинам?

— Это - худший сценарий, при котором будет чрезвычайно много больных. У тех, кто не вакцинировался, будет больше шансов тяжело заболеть, будут до отказа забиты лечебные учреждения. Поймите же, вирусу безразлично, умрет или выживет человек, в организме которого он размножался. То, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов, еще не значит, что он более патогенен. Все это нам еще предстоит узнать.

Пока же с уверенностью могу сказать вашим читателям одно: вакцинирование бустером — это хорошая защита от всех штаммов ковида. Даже переболевшие не могут считать себя полностью неуязвимыми и по истечении шести месяцев должны сделать инъекцию вакцины.

- «Омикрон» способен помешать достижению коллективного иммунитета?

— Это возможно. Израиль – самая близкая к достижению коллективного иммунитета страна в мире - закрыл границу для всех иностранцев. Но это превентивная мера. В том же Израиле вакцинация показала отличные результаты, сделавшие здесь бустерную инъекцию не болеют вообще, плюс к тому количество смертей от ковида минимально. Кстати, в Израиле бустер стал обязательным, вакцинный паспорт выдают только тем, кто привился еще и третьей дозой.

Возвращаясь к «омикрону», могу предположить, что некоторые страны с низким уровнем вакцинации вскоре будут вынуждены закрыться на карантин, готовить к большому наплыву больных систему госпиталей, а также налаживать широкое секвенирование и мониторинг «омикрона», чтобы проследить динамику инфекции и своевременно ввести карантинные ограничения.