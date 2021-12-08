Назарбаев предложил пригласить Азербайджан в Евразийский союз ВИДЕО
Азербайджан мог бы стать страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки, я думаю, мы все так считаем. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем в ЕАЭС", - сказал Назарбаев на заседании ВЕЭС, проходящем в режиме видеоконференции.