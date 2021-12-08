Эрдоган: Турция не повернется спиной к Афганистану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не отвернется от Афганистана, передает агентство «Анадолу».

«Мы хотим видеть в Афганистане прочный мир и стабильность. Турция не повернется спиной к афганскому народу», - сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентского союза стран-членов Организации исламского сотрудничества.

По его словам, после прихода талибов к власти в Афганистане Турция направила широкую помощь афганцам. Он также добавил, что такие страны, как Турция, которые являются соседями «кризисных» стран, несут тяжелое бремя из-за миграционных проблем.