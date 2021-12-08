На границе с Арменией идут бои: 1 погибший, 4 раненых, 2 в тяжелом состоянии обновлено
10 декабря с 12:00 армянские вооруженные силы держат под обстрелом позиции азербайджанской армии, дислоцированные на территории Кельбаджарского района.
Как сообщили в Минобороны Азербайджана, в результате ответных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии в кратчайшие сроки, противник был подавлен, провокационные действия пресечены.
Армянские СМИ, в том числе оппозиционный блогер Мика Бадалян, сообщают о потерях в армянской армии: 1 погибший, 4 раненых, двое их которых находятся в тяжёлом состоянии.
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Сосредоточив дополнительные силы и боевую технику на Басаркечарском участке государственной границы, подразделения вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию, сообщает Минобороны Азербайджана.
10 декабря с 12:00 противник пытался держать под обстрелом позиции азербайджанской армии, дислоцированные на территории Кельбаджарского района. В результате ответных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии в кратчайшие сроки, противник был подавлен, провокационные действия пресечены.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии.