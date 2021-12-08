Салливан: Байден - сторонник размещения войск в разных регионах мира

«Президент США Джо Байден выступает за долгосрочное присутствие американского военного контингента в различных уголках мира, но против бесконечного участия Штатов в оккупационных кампаниях». Об этом сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает BBC.

По словам Салливана, Джо Байден считает, что присутствие американских войск в Европе предотвращает территориальное нападение на любую страну-члена НАТО на континенте.

«Президент считает, что также необходимо нахождение американских военных в регионах Индийского и Тихого океанов из-за растущего вызова со стороны Китая», - сказал помощник Байдена.