В Баку будут судить вымогателей огнестрельного оружия
В ближайшие дни начнется судебное расследование по уголовному делу Али Гасанова, Орхана Алиева, Назима Алескерова, Акбара Асадова, Замина Алиева и Фируза Алиева, обвиняемых в приобретении огнестрельного оружия путем угроз.
Согласно данным haqqin.az, подготовительное заседание суда назначено на 13 декабря. Председательствовать на процессе будет судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Махмуд Агаларов.
Отметим, что члены банды обвиняются по статье 232.2.2 (приобретение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств угрозы, совершенные повторно) УК. Потерпевшими по уголовному делу признаны 29 человек.