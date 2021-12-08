Представившиеся ветеранами Отечественной войны избили членов муниципалитета
9 декабря около 11:00 группа лиц, представившихся работниками ООО Çinar Park и ветеранами карабахской войны, ворвалась в административное здание муниципалитета Ясамальского района Баку, протестуя против досрочного расторжения договора между муниципалитетом и ООО, устроила погром в кабинетах и избила двух членов органа местного самоуправления. Об этом заявил начальник пресс-службы МВД Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР, назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.