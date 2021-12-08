Представитель Хаменеи предложил запретить иранцам поездки в Турцию и взять пример с талибов

Член Экспертного совета Ирана, представитель Али Хаменеи в городе Каэмшехр Али Муаллими в своем выступлении призвал сделать молитвы в стране обязательными для всех, сообщает Al Arabiya со ссылкой на агентство Asriran.

Утверждая, что «враг» призывает население страны, в том числе молодежь, отречься от религии, Муаллими сказал, что нужно так же, как и талибы в Афганистане, заставлять всех иранцев молиться: «В Иране молитвы должны быть обязательными».

Касаясь роста цен на доллары и поездок населения страны в соседнюю Турцию, член Экспертного совета сделал еще более абсурдное заявление, обвинив Турцию и город Анталья в «безнравственности».

«Я считаю, что иранцам следует избегать поездок в некоторые страны, в том числе в Турцию, в Анталью, где царит безнравственность. Думаю, что если будет установлен запрет на поездки граждан Ирана в Турцию, то не будет такого повышения курса доллара», - сказал Муаллими.